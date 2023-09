Calciomercato - L'agente di Politano: "Vorrebbe legarsi a vita al Napoli come Di Lorenzo"

"Matteo vorrebbe legarsi al Napoli a vita come Di Lorenzo perché sta benissimo nel club e in città. Il ragazzo è concentrato a fare un grande anno tra campionato, Champions e Nazionale. Quando il Presidente vorrà, troverà sempre la nostra disponibilità”. Così Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, ha parlato del futuro del suo assistito nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.

“Devo essere onesto: nelle trattative per Di Lorenzo e Mario Rui il presidente mi ha chiesto di parlare anche del rinnovo di Politano. Abbiamo parlato ma non ci sono state le condizioni per portare avanti il discorso. È arrivata la convocazione in Nazionale, ha giocato le prime partite in maniera importante", le parole di Giuffredi sull'esterno d'attacco del Napoli e dell'Italia.