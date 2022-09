Matteo Politano non sarà in Nazionale per gli impegni di Nations League. L'attaccante del Napoli ha lasciato il ritiro di Coverciano dopo essere stato valutato dallo staff medico di Mancini, ed è rientrato a Napoli, dove inizierà la riabilitazione per la distorsione rimediata a San Siro domenica.

Così in una nota del Napoli.