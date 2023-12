Calciomercato Napoli, ricca offerta dall'Arabia Saudita per un titolarissimo azzurro?

L'Arabia Saudita torna ad irrompere sul mercato del Napoli. Dopo le ricche lusinghe arrivate in estate per Osimhen, Zielinski e Lobotka, un club saudita avrebbe messo nel mirino un altro 'titolarissimo' azzurro.

L’Al-Shabab di Riyad - secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport - avrebbe messo sul tavolo un'offerta di quelle importanti per Matteo Politano, sia per il club partenopeo che per il giocatore, con ingaggio in linea con i parametri della Saudi Pro League.

L'esterno della Nazionale, diventato ancor più fondamentale nello scacchiere della squadra partenopea dopo l'addio di Lozano, ha espresso nei mesi passati il desiderio di prolungare il suo contratto con la società di De Laurentiis, ma se l'accordo non dovesse arrivare, non è da escludere che possa pensare concretamente alla ricca proposta proveniente dal Medio Oriente.