Inchiesta plusvalenze Osimhen: perquisizioni in corso della Finanza

La Guardia di Finanza, su richiesta della procura di Napoli, ha effettuato una perquisizione all'interno della sede della Turris, società di calcio di Torre del Greco che milita in serie C. L'obiettivo è acquisire tutti i documenti relativi al contratto di Claudio Manzi, difensore attualmente in forza alla Virtus Entella. Il contratto fa parte degli approfondimenti che la procura partenopea sta facendo rispetto all'acquisto di Victor Osimhen dal Lille e le contropartite tecniche date dal Napoli ai francesi per raggiungere la cifra di 71 milioni di euro per il centravanti nigeriano

L'inchiesta prova ad approfondire l'eventualità di plusvalenze ottenute attraverso la sopravvalutazione di alcuni calciatori del Napoli. In particolare la società di De Laurentiis mise sul piatto quattro calciatori, tra cui Manzi, per arrivare alla cifra pattuita con il club francese.