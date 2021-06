Fallo di Pjanic in Inter-Juve, nuova ricostruzione de "Le Iene" sul Var

Nuova ricostruzione della trasmissione Mediaset "Le Iene" sull'ormai famoso episodio del fallo di Pjanic in Inter-Juve, gara decisiva nella corsa scudetto 2018 tra i bianconeri ed il Napoli, arbitrata da Orsato.

Sull'episodio di gioco, si è scoperto poi nel tempo, mancava l'audio del Var. Per provare a capire qualcosa di più, "Le Iene" si sono rivolte a due ragazzi sordomuti abili nella lettura del labiale, come si vedrà in un servizio che andrà in onda questa sera su Italia 1 durante una nuova puntata della trasmissione.

Secondo quanto anticipa il Corriere dello Sport, il Var Valeri chiede di rivedere le immagini, poi preme un pulsante rosso utilizzato per richiamare l'arbitro: dalla lettura del labiale si intuirebbe "il contrasto c'è, ho controllato adesso". Giallatini, aiuto Var, direbbe "il giallo c'è" e lo ripete due volte, con la conferma dello stesso Valeri ("Sì, certo"). I tre coinvolti, interpellati nuovamente, hanno deciso di non rilasciare dichiarazioni sull'episodio.