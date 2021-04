SuperLega, Piqué: "Vogliamo questo per il calcio? Vogliamo che squadre come il Napoli spariscano?"

Gerard Piqué, difensore del Barcellona e della nazionale spagnola, in una lunga intervista rilasciata a Movistar + ha parlato dell'Eurolega e del momento del calcio europeo.

"Se lo guardo dal punto di vista di un giocatore, non credo che sia una cosa positiva a lungo termine per il mondo del calcio. All'inizio dicono che i campionati nazionali resteranno. Poi p asseranno gli anni e dietro a questa ioperazione ci sono fondi di investimento, società bancarie. Col passare del tempo decideranno di mettere le partite nei fine settimana. E non sapremo perché. Così si rischia di distruggere l'intero sistema. Vogliamo questo per il calcio? Vogliamo che scompaiano club come Siviglia, Valencia, Everton, Leicester, Napoli? Questo è quello dove si sta andando. E' un modello americano, che ha i suoi aspetti positivi e negativi. Ciò che è chiaro è che il modello deve cambiare. Bisogna trovare un equilibrio in cui i grandi club possano convivere con i meno grandi. Quello che sta accadendo è il riflesso della società. È puro e semplice capitalismo. Non esiste un modello perfetto. Devi cercare il modello più equilibrato", ha spiegato il calciatore iberico.