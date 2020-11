Napoli-Milan, rossoneri col problema allenatori: dopo Pioli positivo anche il vice Murelli

Non sono giorni facili per il Milan quelli che portano al big match contro il Napoli in programma domenica prossima al San Paolo. I rossoneri, infatti, sono alle prese con il problema allenatore.

Dopo il tecnico Stefano Pioli, infatti, è risultato positivo al Covid-19 anche il suo vice, Giacomo Murelli.

"AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio", rende noto il club rossonero sul proprio sito ufficiale.

A guidare la squadra in panchina domenica sera a Fuorigrotta potrebbe esserci Daniele Bonera, a meno che uno tra Pioli e Murelli non dovesse risultare negativo ai test nei prossimi giorni.