Pio e Amedeo, l'aneddoto con Gattuso: "Ci fu una polemica per dei cori che gli facemmo"

Nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il duo comico Pio e Amedeo ha svelato un retroscena sull'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso.

"Un altro sportivo che avremmo voluto nella nostra trasmissione è Rino Gattuso. Ci fu una polemica per dei cori che gli facemmo in Foggia-Pisa. Lui allenava il Pisa. Non la prese bene, ma se ci vedessimo ci abbracceremmo. E' ruspante, come noi", spiegano Pio e Amedeo.