Marino su di un possibile ritorno a Napoli: "Sarebbe bello, e mi è già successo..."

E se tornasse, dopo Walter Mazzarri, anche Pierpaolo Marino alla corte di Aurelio De Laurentiis? È una voce che si rincorre da giorni, e l'ex Direttore Sportivo (1984-1987) e poi Direttore Generale (2004-2009) del Napoli ha rilasciato a tal proposito delle interessanti dichiarazioni a Radio Napoli Centrale.

“Il mio ritorno al Napoli? Sarebbe bello - ha detto Marino - la mia storia col Napoli è infinita, non sarebbe la prima volta in cui ritorno tre volte in un posto, come è successo a Udine d’altronde. Ma ogni cosa ha suo tempo, parlarne adesso genera solo commenti inutili".

Marino ha parlato anche di Garcia e del suo esonero. "Feci un tweet che destò molto scalpore, già dissi la mia quando allenava la Roma, nulla di personale, lo ritengo solo un allenatore che non porta valore, il suo calcio è basico ed elementare", ha spiegato.

E a proposito dell'aver insegnato calcio ad Aurelio De Laurentiis racconta: "i tempi oggi sono cambiati, ci potremmo confrontare alla pari, 20 anni fa sono anche stato autoritario, ho guidato più io la barca come giusto che fosse, credo che qualcosa lo abbia preso da me", ha quindi concluso divertito.