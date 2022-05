A Petagna il premio Cesarini: è sua la rete "last minute" record di sempre in Serie A

Grazie alla rete messa a segno al 100mo minuto nel match del 6 febbraio contro il Venezia, l’attaccante del Napoli Andrea Petagna si aggiudica il Premio Renato Cesarini.

La premiazione avverrà oggi alle 17, presso l’Auditorium San Francesco di Morrovalle in provincia di Macerata, dove è in programma il talkshow 'Calcio italiano all'anno Zero, tra mondiali mancati e club in crisi di identità internazionale: il decalogo per tornare ad essere grandi'. Presenti, tra gli altri, il presidente della Lega Serie B Mauro Balata, il patron della Lazio Claudio Lotito, Marco Tardelli, il presidente del Verona Maurizio Setti, Attilio Tesser, Evaristo Beccalossi, Fabrizio Ravanelli, Zdenek Zeman, l'ex Napoli Michele Padovano, Josè Altafini, Eraldo Pecci, Sebastiano Rossi, il DG Lube Civitanova Beppe Cormio e Robertlandy Simón.

Il premio in memoria del "creatore" della Zona Cesarini, nativo di Castellaro di Senigallia (Ancona) si assegna dal 2016 e dalla prima edizione ad oggi ha cambiato sede (al debutto fu a Monsano, in provincia di Ancona, poi a Senigallia e quindi a Morrovalle), ma non formula. Il riconoscimento va infatti al calciatore che ha segnato un gol nel momento più vicino al triplice fischio nel campionato di serie A. Quest’anno il riconoscimento va ad Andrea Petagna del Napoli grazie al gol al minuto 100 contro il Venezia. Una rete last-minute che equivale peraltro ad un nuovo record per la Serie A. Petagna succede nell’albo d’oro a Kevin Lasagna dell’Hellas Verona (vincitore edizione 2021) e al trio Mertens, Caicedo e Cutrone (trionfo a pari merito al Cesarini 2020). Nel 2016 vinse Pisano del Verona; nel 2017 Dybala (Juventus), Zapata (Milan) e Immobile (Lazio). Nel 2018 Barella del Cagliari, nel 2019 Ciofani del Frosinone.

Saranno premiate anche le trasmissioni La Domenica Sportiva (Jacopo Volpi) e Tiki Taka (Piero Chiambretti). Al termine del talk-show Cena di Gala presso Villa San Nicolino dove i vincitori riceveranno il Premio.