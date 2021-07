CALCIOMERCATO NAPOLI - L'Inter pensa a Petagna per l'attacco

L'Inter gradirebbe una quarta punta diversa da Pinamonti da affiancare a Lukaku, Martinez e Sanchez. Più probabile che si tratti di un centravanti di peso piuttosto che di una punta più agile come Keita, che preme per tornare a lavorare con Inzaghi. Per questo - secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport - il club milanese starebbe pensando all'attaccante del Napoli Andrea Petagna.

Un'altra idea per i nerazzurri, in caso di 9 forte fisicamente, è Scamacca: con il Sassuolo ci sono ottimi rapporti e, in prestito con diritto di riscatto, l'operazione potrebbe anche essere fattibile a fine agosto. Occhio all'opzione Petagna, che però ha detto di voler restare alla corte di Spalletti.