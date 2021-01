Juve-Napoli, Gattuso spera nel recupero di Petagna: la situazione

Dopo il roboante successo per 6-0 sulla Fiorentina in campionato, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano la sfida di Supercoppa contro la Juventus, in programma mercoledì al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 21.

Gattuso spera di recuperare Andrea Petagna per la sfida contro i bianconeri. L'attaccante, che ha riportato un trauma contusivo al polpaccio sinistro nel corso del match contro i viola, ha svolto quest'oggi terapie e lavoro di scarico in palestra.