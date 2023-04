Peppe Iodice urla 'la capolista se ne va' a Totti: la reazione del 'Pupone' e di Gigi D'Alessio | VIDEO

Simpatico siparietto con protagonisti Peppe Iodice, Francesco Totti e Gigi D'Alessio al palazzetto dello sport di Roma in occasione del concerto di Eros Ramazzotti.

Il comico napoletano, felice per la vittoria del Napoli sul campo del Lecce, in un video pubblicato in una storia su Instagram urla a Francesco Totti 'la capolista se ne va', suscitando la reazione divertita dell'ex capitano della Roma e di Gigi D'Alessio.