Calcio in lutto, è morto Pelè: il cordoglio del Napoli e di Aurelio De Laurentiis

Il calcio mondiale perde un'altra leggenda. Si è spento in queste ore in Brasile, all'età di 82 anni, Edson Arantes do Nascimento, più comunemente conosciuto come Pelè.

L'ex capitano della nazionale verdeoro è deceduto in ospedale a San Paolo dove era ricoverato da circa un mese.

Il Napoli ed il suo presidente Aurelio De Laurentiis hanno voluto esprimere il loro cordoglio per la scomparsa di "O Rei" via social: "Aurelio De Laurentiis e tutta SSC Napoli esprimono cordoglio e profondo dolore per la scomparsa di Pelé, mito del calcio mondiale. Addio O Rei", si legge sul profilo Twitter del club azzurro.