Fonseca al Napoli, la 'benedizione' di Rosella Sensi: "Non avrebbe problemi"

"Per allenare a Roma ci vogliono spalle larghe, quindi credo che Fonseca non avrebbe problemi a reggere la pressione di una piazza altrettanto importante come Napoli". È il parere di Rosella Sensi, ex presidente dei giallorossi, a proposito delle voci che vogliono il portoghese tra i candidati ad allenare il Napoli l'anno prossimo.

Proseguendo a parlare del Napoli ai microfoni Radio Kiss Kiss Napoli, la figlia dell'ex storico patron Franco Sensi ha aggiunto: "Insigne può rappresentare la bandiera del Napoli e credo debba rimanere a Napoli. Credo che anche De Laurentiis la pensi così". E a proposito del calcio a porte chiuse ha concluso: "Il pubblico manca tanto a squadre come Roma e Napoli".