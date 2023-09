Il calendario del Napoli dopo la sosta per le nazionali: 7 partite in 3 settimane

Sarà un vero e proprio 'tour de force' quello che il Napoli di Rudi Garcia dovrà affrontare dopo la sosta per le nazionali. Sette partite in tre settimane, a cavallo tra il 16 settembre ed il weekend dell'8 ottobre, attendono gli azzurri.

Si parte sabato 16 settembre a Marassi (ore 20.45) contro il Genoa in campionato. Mercoledì 20 settembre l'esordio stagionale in Champions League in Portogallo, in casa dello Sporting Braga (ore 21.00).

Di Lorenzo e compagni saranno poi attesi da tre incontri in campionato Bologna in trasferta, Udinese in casa nel turno infrasettimanale, e Lecce ancora in trasferta, prima dell'attesissima sfida europea contro il Real Madrid dell'ex Carlo Ancelotti al Maradona in programma martedì 3 ottobre alle 21.00.

Il ciclo di partite si chiuderà domenica 8 ottobre con il match casalingo contro la Fiorentina, prima di una nuova sosta per le nazionali.