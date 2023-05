Tournée del Napoli in Corea del Sud, c'è un ostacolo da superare per la data del secondo match

Il Napoli sarà in tournée in Corea del Sud nella prima metà di giugno. La notizia non è stata ancora ufficializzata, ma nella nazione asiatica si parla ormai da giorni dell'arrivo degli azzurri.

I partenopei dovrebbero affrontare in una doppia amichevole gli spagnoli del Maiorca. La prima l'8 giugno a Seoul, la seconda a Goyang il 10 giugno. C'è, però, una problematica relativa a questa seconda data. Come riferisce, infatti, l'agenza asiatica Yonhap, la South Korean professional football league si opporrebbe alla disputa del match esibizione in quella giornata in cui sono calendarizzate già alcune gare del campionato locale.

In Corea del Sud c'è grande attesa per il possibile arrivo del Napoli, soprattutto per la presenza tra gli azzurri di Kim Minjae.