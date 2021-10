Maradona Cup ad un anno dalla sua morte: il Napoli non ci sarà

A quasi un anno dalla morte di Diego Armando Maradona, che cadrà il prossimo 25 novembre, è ufficiale la data della partita in onore del D10S. Una partita che però incredibilmente non vedrà in campo il Napoli, certamente la squadra che ha maggiormente caratterizzato (insieme naturalmente alla nazionale argentina) l'epopea calcistica del più grande giocatore di tutti i tempi.

Il 14 dicembre, infatti, saranno Barcellona e Boca Juniors a sfidarsi per omaggiare la memoria del Pibe de Oro nella “Maradona Cup”, partita che si giocherà in Arabia Saudita.

C'è a questo punto da sperare che almeno si giochi a Napoli il match tra Italia e Argentina, annunciato per il 2022 tra le vincitrici dei massimi trofei internazionali delle federazioni Uefa e Conmebol. Una partita ufficiale tra i campioni d'Europa e quelli del Sud America per un trofeo interfederale, e – è stato già esplicitato chiaramente – per rendere omaggio a Diego.