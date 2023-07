Un'amichevole a Castel di Sangro per celebrare l'addio al calcio di Hamsik: l'ipotesi

Un'amichevole durante la seconda parte del ritiro estivo, in quel di Castel di Sangro, per celebrare l'addio al calcio di Marek Hamsik. E' a quanto starebbe pensando il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis - secondo quanto scrive il Corriere dello Sport - per salutare simbolicamente il capitano di tante battaglie.

Il centrocampista slovacco, 36 anni nei prossimi giorni, aveva annunciato a inizio giugno di lasciare il calcio giocato dopo l'ultima stagione trascorsa in Turchia al Trabzonspor. L'idea potrebbe essere, dunque, quella di fagli indossare per l'ultima volta la maglia azzurra in una partita da disputare durante il ritiro in Abruzzo.