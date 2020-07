Il Napoli perde a Parma di “rigore”: doppio penalty per gli emiliani (GALLERY)

Una partita caratterizzata da calci di rigore ha visto il Napoli perdere con il Parma per 2 a 1. Il match dal ritmo bassissimo non ha favorito gli azzurri che hanno giocato una brutta gara. Il primo tempo è stato caratterizzato da pochissime azioni pericolose e per scuoterlo c'è voluto il rigore di Caprari, segnato nei minuti di recupero. Gli azzurri sono riusciti a riprendere la gara grazie al pareggio di Insigne su rigore e nel finale hanno provato anche a vincere la gara con i cambi. Una ripartenza del Parma e del solito Kulusevski ha però punito gli uomini di Gattuso. Koulibaly ha steso in aria il polacco dopo aver sbagliato un anticipo facendo fischiare il terzo rigore della partita. Il talento degli emiliani ha segnato dal dischetto il definitivo 2 a 1 dando la certezza aritmetica della salvezza alla sua squadra e chiudendo una brutta partita degli azzurri.

Le parole di Gattuso

Non è stato tenero con l'arbitro e con i suoi giocatori, Rino Gattuso nel post-gara. Sul rigore nel finale ha commentato: “Lasciatemi stare, già è per terra, già è caduto. Nemmeno il primo e nemmeno il nostro è rigore. Non c'è nessun rigore. Quando si perde la partita sembra che noi non ci stiamo giocando nulla. Noi ci stiamo giocando la nostra mentalità. Non mi piace quando si parla con arbitri giovani sembra che non sbagliano mai. Ai miei tempi questi rigori non venivano dati mai. Oggi mi girano le scatole. È un dato di fatto che la squadra sia migliorata ma mi girano le scatole perché siamo al settimo posto e questa squadra non può stare lì. Abbiamo fatto delle buone cose ma non bastano. Dobbiamo fare meglio, il primo tempo non mi è piaciuto proprio. Ci stiamo specchiando troppo col palleggio e prendiamo ripartenza. Non mi sta piacendo che prendiamo gol troppo facilmente”.