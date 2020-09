Serie A, la probabile formazione della prima stagionale contro il Parma

Tre dubbi per Gennaro Gattuso, che deve scegliere la formazione da mandare in campo al Tardini (a porte aperte, ingresso riservato a pochi spettatori) per l'esordio stagionale contro il Parma. Subito dentro il centravanti nigeriano Osimhen, al fianco del quale giocheranno Insigne e Politano. In difesa schieramento a 4 ma c'è il solito dubbio tra Mario Rui e l'adattato Hysaj (inspiegabile il ritardo nell'acquistare un terzino sinistro di ruolo che manca da troppo tempo). Un altro dubbio riguarda Mertens: schierarlo al lato di Osimhen o farlo accomodare in panchina - almeno inizialmente? Ultimo ballottaggio da sciogliere in porta: tra Meret e Ospina sembrerebbe, al momento, in vantaggio l'italiano. In mediana Zielinski e Fabian con Demme in mezzo.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Inglese, Karamoh.

Napoli (4-3-3): Meret; Mario Rui, Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo; Zielinski, Demme, Fabian; Insigne, Osimhen, Politano.