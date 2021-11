Un nuovo parco giochi dedicato alla storia del Napoli: l'iniziativa

Un nuovo parco giochi dedicato alla storia del Napoli calcio sarà realizzato a Calvizzano, nel napoletano. E' quanto annunciato nelle ultime ore dal sindaco Giacomo Pirozzi.

"Abbiamo approvato in Giunta il progetto per la realizzazione di un nuovo parco giochi per bambini. Sarà gratuito e fruibile per i giovani del nostro paese. Verrà realizzato in Villa Cerullo. Un parco che stiamo ristrutturando e che dedicheremo alla storia del calcio Napoli. Così diamo valore ad un’altra area del paese. L’ennesima. Così riqualifichiamo in maniera omogenea tutto il territorio", scrive il primo cittadino in un post su Facebook.

"Sarà il secondo parco giochi. Il secondo in un anno di amministrazione. Fino a pochi anni fa sembrava impossibile. Lo stiamo facendo per regalare ai nostri bambini un altro luogo di aggregazione, di interesse e di intrattenimento. Sono tanti altri i progetti in cantiere: la pista di pattinaggio e la palestra all’aperto a Villa Calvisia. Vogliamo fare in modo che le famiglie del paese portino i propri figli nelle nostre strutture, nei nostri spazi senza spostarsi in altri territori. Perché un comune virtuoso deve incentivare la popolazione a restare. Incrementando i servizi e le opere pubbliche. Lo abbiamo promesso, lo faremo passando dalle parole ai fatti. Ringrazio per la collaborazione il Vice Sindaco Luciano Borrelli e tutta l’amministrazione. C’è ancora tanto da fare ma stiamo percorrendo la strada giusta. Quella del rinnovo e del miglioramento di Calvizzano", conclude il sindaco Pirozzi.