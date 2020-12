Murales nella stazione della Cumana, Cannavaro: "Forse non ho fatto abbastanza"

"Forse 278 presenze con la maglia Azzurra, riportare la squadra del cuore da anni bui ad anni splendenti, vincere un trofeo dopo 22 anni di astinenza oppure essere capitano del Napoli per tanti anni non sono validi motivi per essere semplicemente raffigurato su un pezzo dei 130 pannelli a disposizione in una stazione metro, peraltro a pochi passi da casa mia. Non sono dispiaciuto per non essere lì insieme agli altri né voglio elemosinare una raffigurazione, ma sono dispiaciuto per chi si dispiace al posto mio, per chi mi contatta da giorni e si meraviglia della mia assenza. Grazie a tutti e sempre Forza Napoli". Così, su Instagram, Paolo Cannavaro commenta le scelte prese per il grande murales all'interno della stazione Mostra-Maradona.