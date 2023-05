Palummella commosso sventola la bandiera del Napoli al Maradona: il video sui social

Grande emozione per Gennaro Montuori, per tutti noto come "Palummella". Lo storico ex capo ultrà del Napoli ha pubblicato sul suo profilo di TikTok un video in cui sventola come un tempo un enorme bandierone biancoazzurro ed in cui racconta le sue sensazioni per l'imminente conquista del terzo scudetto da parte del club partenopeo.