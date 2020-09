CALCIOMERCATO NAPOLI - Fatta per due cessioni in casa azzurra

Il Napoli è pronto a perfezionare altre due cessioni. In uscita in casa azzurra ci sono infatti Palmiero e Tutino, destinati rispettivamente a Chievo e Salernitana.

A rivelarlo è stato l'agente dei due calciatori napoletani, Vincenzo Pisacane, ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Palmiero è un giocatore del Chievo Verona, abbiamo trovato accordo ieri e sarà lì in prestito con diritto di riscatto. Gattuso voleva tenerlo e gli ha spiegato anche i motivi. Poi è stata una scelta di Luca fare un altro anno in Serie B. Per Tutino, invece, dovrebbe essere tutto a posto con la Salernitana, ci sono alcuni dettagli da limare che al momento rallentano la trattativa. Ha nelle corde almeno 20 gol in Serie B, specialmente nel modulo di gioco della squadra scelta".