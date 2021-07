DIMARO - Tegola per Spalletti: primo infortunio del ritiro in casa azzurra

Il centrocampista Luca Palmiero si è fermato per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra

Primo infortunio del ritiro per il Napoli e prima tegola per Luciano Spalletti. Nella seduta pomeridiana del lunedì, infatti, il centrocampista Luca Palmiero si è fermato per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra dopo uno scontro di gioco.

Ounas e Ciciretti hanno, invece, svolto lavoro personalizzato in palestra.