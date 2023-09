Pallone d'Oro, Osimhen e Kvaratskhelia tra i candidati: c'è anche un ex azzurro

Ci sono anche Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen e l'ex azzurro Kim Minjae fra i 30 candidati per il Pallone d'Oro 2023.

Queste nel dettaglio le motivazioni delle candidature rivelate da France Football:

KVARATSKHELIA - " La rivelazione che quasi nessuno si aspettava. Sconosciuto, sbarcato dalla Georgia, Khvicha Kvaratskhelia ha 'fracassato' tutto, siano essi pregiudizi o difese avverse. Rotante, imprevedibile, con una facilità tecnica sorprendente, ha passeggiato sulla Serie A e ha lasciato il segno nel continente".