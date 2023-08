Pafundi-Napoli, l'ipotesi da Udine: le cifre della possibile operazione

Simone Pafundi è uno dei grandi talenti del calcio italiano. Dopo aver esordito a soli 16 anni in nazionale maggiore con Mancini, il giovane fantasista di origini napoletane è stato tra i protagonisti dello splendido mondiale Under 20 giocato dagli azzurrini in Argentina nel giugno scorso.

Ora il futuro del classe 2006 sembrerebbe essere in bilico. Secondo quanto riferisce dal Friuli "Il Gazzettino", il talentuoso centrocampista offensivo avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto (in scadenza nel 2025) offerto dall'Udinese perchè scontento del poco spazio.

Il quotidiano locale non esclude una cessione del giocatore al Napoli per una decina di milioni di euro più una serie di bonus a medio e lungo termine, per cui se Pafundi poi dovesse esplodere, l’Udinese avrebbe un adeguato ritorno economico.