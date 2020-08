Tifosi del Bari sul piede di guerra contro i De Laurentiis, risponde Luigi: "Penso solo al Bari"

E' contestazione da parte di una frangia di tifosi del Bari ai danni di Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio e presidente della società pugliese. Alcuni tifosi nei giorni scorsi hanno imputato ai De Laurentiis troppa lentezza nelle strategie societarie, chiedendo di essere una priorità familiare ("Non siamo secondi a nessuno", con chiaro riferimento alla presidenza di Aurelio a Napoli).

Oggi De Laurentiis figlio ha risposto attraverso Repubblica: "Siamo pronti a investire, la sconfitta nella finale dei playoff sono difficili da metabolizzare ma ci siamo rimessi in moto dopo una riflessione. Qualcuno ci ha accusato di immobilismo ma il nostro silenzio è solo il modo migliore di concentrarci per lavorare su aree importanti in vista della ripartenza. Penso dalla mattina alla sera al Bari", ha spiegato De Laurentiis jr.