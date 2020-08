DALLA FRANCIA - Cambio d'agente per Ounas: novità di mercato in arrivo?

Dopo l'ultimo anno trascorso in prestito al Nizza con alterne fortune, complici alcuni infortuni, Adam Ounas ha fatto rientro al Napoli. L'esterno algerino, però, quasi certamente non proseguirà la sua avventura in azzurro.

Dalla Francia, intanto, Footmercato informa di un cambio d'agente per il 23enne, che sarebbe passato da Henri Zambelli a Moussa Sissoko. Il media transalpino non esclude novità di mercato in arrivo dopo questo cambio di rappresentante per l'attaccante di proprietà del club partenopeo.