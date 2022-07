Ostigard: "Arrivare al Napoli era un sogno per me. Non sono qui per sostituire Koulibaly"

Leo Ostigard è il terzo acquisto del Napoli dopo Kvaratskhelia e Olivera. Il difensore norvegese è arrivato in queste ore a Dimaro e ha fatto una breve incursione in conferenza stampa per presentarsi.

"Arrivare al Napoli per me era un grande sogno. Sono molto felice di essere qui, di essere rimasto in Italia e di giocare in un club di alto livello. Osimhen è stato l’attaccante più forte che l’anno scorso ho affrontato da avversario in Serie A. Fabio Cannavaro è uno dei miei idoli. Il numero di maglia? Non l’ho ancora scelto", le prime parole del neo azzurro.

"Sono rimasto molto colpito dallo stadio Maradona e dai tifosi, in occasione dell’ultima partita di Insigne. Non sono qui per sostituire Koulibaly che è un top player, ma sono qui per fare del mio meglio. Ho trovato un bell’ambiente qui e sono felice", ha concluso il difensore norvegese.