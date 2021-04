Napoli, tegola per Gattuso: nuovo infortunio per Ospina

Nuova tegola per il Napoli in vista del rush finale che attende gli azzurri per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. David Ospina, infatti, sarà costretto a fermarsi nuovamente per infortunio.

In seguito a un risentimento muscolare accusato nel corso della gara di domenica scorsa contro la Sampdoria, il portiere colombiano si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro.

Una notizia non certo positiva per Gennaro Gattuso, che aveva appena ritrovato l'estremo difensore.