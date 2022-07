Ospina, la FIFPro consiglia ai calciatori di non firmare contratti per club dell'Arabia Saudita

Il passaggio di David Ospina all'Al Nassr sembra sempre più vicino. Nelle ultime ore, però, la FIFPro, la Federazione Internazionale Calciatori Professionisti, ha emesso un comunicato in cui sconsiglia ai calciatori di firmare contratti per club di 7 leghe in giro per il mondo, tra le quali anche quella dell'Arabia Saudita.

Le leghe in questioni citate sono Algeria, Cina, Grecia (Super League 2), Libia, Romania, Arabia Saudita e Turchia "a causa di violazioni contrattuali sistematiche e diffuse in quei paesi", si legge nella nota ufficiale della FIFPro.

Per quanto riguarda l'Arabia Saudita, la FIFPro nel suo comunicato parla di "mancati pagamenti di salari" come "problema ricorrente per i calciatori" in suddetta lega.

Ospina si è svincolato dal Napoli a parametro zero lo scorso 30 giugno ed è ora libero di accordarsi con un'altra società.