Ospina è un nuovo calciatore dell'Al-Nassr: arriva l'annuncio ufficiale

David Ospina è un nuovo calciatore dell'Al-Nassr. Ad ufficializzarlo è stato il club saudita sui propri profili social.

Il portiere colombiano, che lo scorso 1° luglio aveva lasciato il Napoli a parametro zero dopo 4 stagioni in azzurro, ha firmato un ricco biennale con la sua nuova squadra.

#AlNassr has officially signed with the Columbian goalkeeper @D_Ospina1 ?

On a free transfer for a 2-years contract.



We wish him good luck with our stars ?#OspinaIsYellow ? pic.twitter.com/p4yiukHaqT