Napoli, De Laurentiis ufficializza Osimhen: "Benvenuto Victor!"

Era atteso da qualche giorno e finalmente è arrivato. Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato con il suo consueto tweet presidenziale l'acquisto dal Lille di Victor Osimhen.

"Benvenuto Victor!", il cinguettio del numero uno del club partenopeo. Il calciatore sui social è entusiasta: "Non vedo l'ora di indossare questa storica maglia, grazie a tutti per la calda accoglienza. Napoli è come Lagos. Mamma e papà ne saranno sicuramente fieri".

L'attaccante nigeriano, classe 1998, si lega al Napoli per le prossime cinque stagioni.

Carriera

Victor Osimhen è nato a Lagos, in Nigeria, il 29 dicembre del 1998. Cresciuto nelle giovanili dello “Strickers Academy” di Lagos, si trasferisce a 18 anni al Wolfsburg. In Germania gioca nella stagione 2017/18 per poi passare allo Charleroi, dove gioca 36 gare segnando 20 gol. Passa poi al Lille nel 2019/20 dove colleziona 38 presenze e 18 reti. Con l’Under 17 nigeriana ha conquistato il Mondiale nel 2015 laureandosi capocannoniere con 10 gol. Nella Nazionale maggiore vanta 10 presenze e 4 reti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Osimhen, il fratello: "De Laurentiis gli ha parlato come se fosse un padre"

"Victor è molto eccitato da questa nuova avventura. E’ eccitato perché per lui Napoli rappresenta una grande sfida e credo che questa nuova esperienza andrà alla grande. Ha ricevuto davvero un’impressione molto buona dalla sua visita a Napoli. E’ rimasto colpito dalla città che reputa incantevole. Stesso discorso riguardo i tifosi del Napoli. Per quanto concerne De Laurentiis mi ha detto che gli ha parlato come se fosse un padre. E’ molto contento di averlo incontrato anche perché si è instaurato subito un ottimo rapporto tra di loro". Così Andrew Osimhen, fratello di Victor, aveva così parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nei giorni scorsi, fino al sospirato epilogo di oggi della trattativa.