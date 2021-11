Infortunio shock per Osimhen: quando lo rivedremo in campo

Ancor più dalla sconfitta al Meazza contro un'Inter tornata di forza tra le pretendenti al titolo, la serata di ieri del Napoli è stata funestata dal grave infortunio patito da quello che è diventato il suo uomo migliore, Victor Osimhen.

La diagnosi per il ragazzo nigeriano è impietosa: doppia frattura scomposta dell'orbita oculare e dello zigomo sinistro. La sua fame di intervenire su ogni pallone lo ha portato ad un durissimo scontro, testa contro testa, con Milan Skriniar al 55mo minuto di gioco. Si era capito fin dai primissimi istanti successivi all'impatto che fosse qualcosa di grave, visto quanto dolore sembrava provare l'attaccante napoletano mentre veniva soccorso dallo staff azzurro.

Victor non è tornato a Napoli con i compagni, ma è rimasto a Milano, all'ospedale Niguarda, per ulteriori controlli. "Gli esami strumentali effettuati a Victor Osimhen al termine della gara Inter-Napoli – si legge nel comunicato del Napoli diffuso già nella serata di ieri – hanno evidenziato fratture multiple scomposte dell'orbita e dello zigomo sinistro. Il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni e questa notte rimarrà in osservazione di Milano".

L’intervento necessario, in anestesia generale, con ogni probabilità non verrà effettuato prima di almeno 5 giorni, quando il gonfiore (evidentissimo ieri sera già mentre il calciatore stava lasciando il campo per l'ingresso di Petagna) si sarà riassorbito. I tempi di recupero sono purtroppo mediamente lunghi, uno o due mesi. Non è da escludere, insomma, che il calciatore possa addirittura saltare la Coppa d'Africa in programma a partire dal 9 gennaio 2022. E di certo non sarà (almeno) dei match contro

Lazio, Sassuolo, Atalanta, Leicester, Empoli, Milan, Spezia.

Toccherà a Petagna e Mertens, apparso ieri sera finalmente di nuovo in forma dopo tutti i problemi fisici degli ultimi mesi, non far sentire la mancanza del protagonista della prima parte della stagione degli azzurri.