Osimhen, giorni difficili per il centravanti tra l'infortunio in nazionale e 'beghe' familiari

Non è un periodo facile per Victor Osimhen. Dopo alcune settimane particolari e di tensione per l'attaccante del Napoli, gli ultimi giorni si sono rivelati ancor più delicati.

Venerdì sera era arrivato l'infortunio che lo ha costretto ad uscire dal campo all'inizio del secondo tempo del match tra la Nigeria e l'Arabia Saudita. Ancora da capire, nel dettaglio, quali siano le sue condizioni fisiche dopo il problema accusato. Non è la prima volta che il centravanti torna malconcio a Napoli dopo aver giocato in nazionale, a partire dal grave infortunio alla spalla nel novembre 2020 fino ad arrivare allo stop che gli impedì di essere in campo nel cruciale incontro di andata dei quarti di Champions League contro il Milan nella primavera scorsa.

Nella giornata di sabato, poi, sono anche arrivate le accuse, via social, del cognato, marito della sorella, con il quale è in atto da tempo una controversia di natura economica in una vicenda tutta da chiarire.

La speranza è che l'attaccante azzurro possa gettarsi presto tutto alle spalle e tornare in campo per aiutare il Napoli ad uscire da questo momento complicato.