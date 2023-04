Napoli, le ultime da Castel Volturno sulle condizioni di Osimhen e Simeone

Dopo il successo in campionato sul campo del Lecce, il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno in preparazione del match di mercoledì contro il Milan a San Siro per l'andata dei quarti di finale di Champions League.

Per quanto riguarda gli infortunati, Osimhen ha svolto lavoro individuale in palestra. Simeone, invece, ha svolto terapie e nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami strumentali.

Spalletti spera di recuperare almeno il centravanti nigeriano per la sfida del Meazza.