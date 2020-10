Osimhen contro le violenze della polizia nigeriana: il messaggio dopo il suo primo gol col Napoli

"End police brutality in Nigeria". Questa la scritta, a pennarello nero su una maglietta bianca, che l'attaccante azzurro Victor Osimhen ha mostrato a favore di telecamere dopo il suo primo gol in Italia (il momentaneo 4-0),

Il giocatore ha sottolineato le violenze, torture ed abusi della Sars, la squadra speciale antirapine.

Proprio nei giorni scorsi in Nigeria ci sono state manifestazioni nelle principali città soprattutto ad opera di giovani, scesi in piazza per protestare contro le violenze e in particolare l'uccisione di un uomo da parte degli agenti.

Il presidente della Nigeria ha deciso lo scioglimento della Sars.