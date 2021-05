Napoli, Osimhen saluta Gattuso: "Sei stato determinate per la mia crescita, anche come uomo"

Con un bellissimo post su Instagram, l'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha voluto salutare Gennaro Gattuso:

"Sei stato determinante per la mia crescita, non solo come giocatore ma anche come uomo. Apprezzo molto tutto quello che hai fatto per me, dentro e fuori dal campo. Ti ho ammirato come giocatore e poter lavorare con te e chiamarti il mio Boss è qualcosa che non dimenticherò mai. Ti terrò in grande considerazione per sempre. Ti auguro tutto il meglio per la tua nuova avventura Boss", scrive il centravanti azzurro.