Osimhen-Ronaldo, Spalletti: "Se arriva un'offerta da 100 milioni è difficile non prenderla in considerazione"

Al termine di Fiorentina-Napoli, parlando ai microfoni di Dazn nel post partita, Luciano Spalletti ha risposto ad alcune domande sulle voci di mercato e sul possibile scambio tra Osimhen e Cristiano Ronaldo.

"Il Napoli probabilmente pensa a qualsiasi situazione riguardi i nostri calciatori, da quando sono arrivato sono tutti sul mercato sempre. Se una società arriva e ti offre 100 per qualsiasi calciatore, penso sia difficile per chiunque non prendere in considerazione l'offerta. E' il mio pensiero, poi bisogna vedere", ha affermato il tecnico azzurro.