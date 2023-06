Calciomercato Napoli - De Laurentiis annuncia: "Siamo d'accordo con Osimhen per prolungare il contratto"

"Osimhen deve rimanere, poi se arriverà un'offerta irrinunciabile, vedremo. Con lui abbiamo già parlato e siamo in linea di massima d'accordo nel prolungare il contratto per ulteriori due anni. Per quanto riguarda gli altri calciatori è un qualcosa che dovremo studiare con Rudi, anche perchè la preparazione in ritiro è fondamentale". Così Aurelio De Laurentiis ha parlato di calciomercato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia al Museo di Capodimonte.

Anche il nuovo tecnico del Napoli ha parlato del tema mercato rispondendo ad alcune domande: "Può essere che arrivi un'offerta irrinunciabile per un calciatore e possa andare via. Ma non c'è nessun insostituibile. Vediamo chi resterà e chi andrà via. Io ho fiducia nella società. La rosa è ampia, ha una panchina che può risolvere le partite. Il presidente è ambizioso e questo vuol dire che mi darà una squadra di qualità, per continuare a divertire i tifosi".