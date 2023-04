Napoli, intero allenamento in gruppo per Osimhen: Spalletti recupera anche Gaetano

Victor Osimhen corre verso il rientro in campo. L'attaccante nigeriano ha svolto l'intera seduta di allenamento del venerdì in gruppo e sarà a questo punto disponibile già per la sfida di campionato contro il Verona.

Spalletti recupera anche Gaetano, rimasto fermo giovedì per una sindrome influenzale. Giovanni Simeone, invece, ha svolto solo terapie.