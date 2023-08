Napoli, Garcia può sorridere: Osimhen torna in gruppo, primo allenamento per Cajuste | VIDEO

Le ultime dal campo in casa azzurra

Buone notizie per Rudi Garcia a meno di 10 giorni dall'esordio in campionato con il Frosinone. Victor Osimhen, infatti, dopo i problemi accusati nei giorni scorsi, è tornato ad allenarsi in gruppo nella seduta di allenamento pomeridiana del giovedì al Patini di Castel di Sangro.

Primo allenamento con i suoi nuovi compagni per il neo acquisto Cajuste. Anguissa ha svolto terapie e allenamento personalizzato in campo, Demme e Gaetano lavoro personalizzato in campo.

