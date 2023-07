Napoli, ascolta Osimhen: “Non c'è posto migliore per me e non vedo l'ora inizi la stagione”

Le parole di Victor Osimhen suonano benissimo alle orecchie dei supporter azzurri. Si è tanto parlato della possibilità di una sua partenza, ma l'attaccante, intervistato dal giornalista Lolade Adewuyi del sito nigeriano soccernet.ng, non è mai sembrato tanto felice di indossare la maglia del Napoli.

“Non ho mai visto una città più innamorata del calcio di Napoli: la gente mi ama e mi rispetta, e per me non c'è posto migliore dove stare”, ha detto il capocannoniere della Serie A. "I napoletani – ha aggiunto – mostrano amore a tutti i loro giocatori. E ovunque io vada, vengo rispettato. I bambini mi adorano, molte persone mi ammirano, mi idolatrano indossando la replica della mia maschera. Questo è il segno di cosa significo per loro. Sono contento della mia scelta, e per me non c'è posto migliore dove stare".

“Vincere lo Scudetto è stato qualcosa di importantissimo. Qualsiasi altra cosa arriverà dopo sarà comunque enorme. La Champions, la Coppa Italia, qualsiasi cosa. Ora sono dipendente dal vincere trofei – scherza Osimhen – e non vedo l'ora inizi la prossima stagione”.

E già che c'era, Osimhen ha anche pubblicato alcune foto su Instagram in cui indossa la bellissima seconda maglia del Napoli della stagione 1987-88, quella successiva al primo scudetto.