Osimhen trova la ragazza senza gamba: "Grazie a tutti"

Victor Osimhen ha trovato la ragazza senza una gamba che vendeva acqua in strada in Nigeria. L'appello lanciato nei giorni scorsi dall'attaccante del Napoli sui social ha sortito l'effetto sperato.

L'azzurro ha infatti postato una storia su Instagram in cui si vede una videochiamata con la giovane in questione. Osimhen ha voluto ringraziare tutti coloro i quali gli hanno dato informazioni per consentirgli di rintracciare la donna.