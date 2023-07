Le Parisien: “Il Psg abbandona la pista Osimhen. 'Troppo caro'”

Il Psg punta diritto sull'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, e "vuole costruire un attacco per incantare, con profili molto diversi fra loro e sulla carta complementari. Il serbo della Juve, 23 anni, è nel mirino come centravanti". Lo scrive Le Parisien secondo il quale la richiesta di De Laurentiis per Osimhen, di oltre 180 milioni di euro, è giudicata troppo esosa. Meglio allora la pista di Vlahovic "presa molto sul serio nell'entourage del club e nelle ultime ore è aumentata molto di spessore". Vlahovic "fa parte delle priorità in attacco del PSG" e "ha in sé molte delle caratteristiche che piacciono ai dirigenti parigini".

"Il Psg - continua ancora Le Parisien - non ha al momento formulato alcuna offerta alla Juventus" limitandosi a fare dei "sondaggi" e "le prime risposte sono buone. Dusan Vlahovic sembra molto interessato all'idea di trasferirsi nella capitale francese e imporsi come l'attaccante centrale che manca alla squadra di Luis Enrique". Secondo il quotidiano, "se Vlahovic si impone come primo obiettivo in attacco, è perché Harry Kane tratta con il Bayern Monaco e Victor Osimhen non può lasciare Napoli, a meno che Parigi non metta sul tavolo 180 milioni di euro, una follia finanziaria ed economica".