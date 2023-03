Calciomercato - Dalla Francia: "Osimhen priorità del Psg. Icardi e Paredes possibili contropartite da proporre"

Victor Osimhen sarebbe la priorità per il mercato estivo del Psg. E' quanto riferisce dalla Francia Rmc Sport. Il ds del club transalpino Luis Campos avrebbe messo il centravanti del Napoli nel mirino.

L'idea del dirigente parigino sarebbe quella di inserire alcune contropartite tecniche per abbassare il prezzo del cartellino dell'attaccante nigeriano. I nomi sarebbero quelli di Mauro Icardi, attualmente in prestito al Galatasaray, e Leandro Paredes, campione del mondo con l'Argentina in prestito alla Juventus.