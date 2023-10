Osimhen preoccupa De Laurentiis? Ha detto addio ai rigori e manca di serenità

Non è rientrato il caso Osimhen tra le fila del Napoli. Le parole dolci di De Laurentiis di pochi giorni fa non sono riuscite a risolvere la questione: il calciatore è ancora scontento. Il rinnovo che sembrava cosa fatta a metà agosto si è arenato, la vicenda Titkok è rientrata ma ha lasciato un solco profondo tra club ed entourage del calciatore.

Innanzitutto è evidente quanto Victor Osimhen non abbia più voglia di battere i calci di rigore. Dallo “scivolone social” del club al Napoli ne sono stati fischiati già due, che hanno calciato (e realizzato) Politano e Zielinski, con il nigeriano regolarmente in campo.

La questione rinnovo è comunque slegata dalla vicenda Tiktok, e De Laurentiis con le sue parole ha mostrato quantomeno una riapertura. Proverà con ogni probabilità a riaprire la trattativa: il rischio, lo sa bene, è che il bomber si svincoli tra un anno e mezzo a parametro zero. Un problema economico per il club al quale i tifosi potrebbero anche non dare troppo peso, rassegnati come sono a perdere il ragazzo in un modo o nell'altro in un futuro non lontano. Il problema però è che le prestazioni del nigeriano potrebbero venirne danneggiate. Già col Real Madrid quello sceso in campo era lontano dal migliore Osimhen. Occorre il calciatore ritrovi, in un modo o nell'altro, serenità.