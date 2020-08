Fedele va controcorrente: "Osimhen è un fenicottero, non ha tecnica"

L'opionionista sportivo ed ex dirigente Enrico Fedele ha voluto esprimere un parere su Osimhen in controtendenza rispetto a quanto si legge in queste ore, dopo la bella tripletta realizzata in amichevole. A Marte Sport Live Fedele ha detto: "Queste partite contano poco. Osimhen ha una bella gamba, ma lega poco, non fa inserire i centrocampisti. Non ha tecnica, non sensibilità nell’uno-due. Lui è un fenicottero, ha gamba, leve lunghe, non è bello ma quando prende corsa diventa devastante ma questo è un problema perché il Napoli gioca in un modo ed ora deve cambiare come nel secondo test. I gol di Osimhen li avete visti? Un lancio, l’avversario aveva la pancia, l’altro ha sbagliato lo stop, poi un rimpallo ed un altro stop sbagliato. Tutte azioni con spazio. Se invece di marcarlo io, lo marca De Vrij cosa succede? Il Napoli con Under, Mertens, Insigne e Cosimino (Osimhen) non va da nessuna parte".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.